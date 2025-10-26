Tres accidentes con positivos en alcoholemia en A Coruña marcan la madrugada del sábado al domingo

La madrugada del sábado al domingo se saldó con hasta tres siniestros viales en los que los conductores implicados dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, según informaron fuentes policiales. Los tres accidentes se produjeron en distintas zonas de la ciudad y requirieron intervenciones de los servicios sanitarios y policiales.

El primer accidente tuvo lugar a las 1:38 horas en la calle Martinete con calle Mozart. Un joven de 29 años resultó herido grave tras perder el control de su vehículo y tuvo que ser trasladado al CHUAC por efectivos del 061. Durante la asistencia, los agentes de la Policía Local le practicaron la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.

Casi tres horas después, a las 4:53 horas, se produjo el segundo incidente de la noche. En este caso, el afectado fue un joven que circulaba en patinete y sufrió una caída provocada, según su testimonio a los agentes, por un bache en la calzada. El propio accidentado contactó con la Policía para denunciar el mal estado de la vía, pero al llegar la patrulla y comprobar su situación, fue sometido al control de alcoholemia, en el que también dio positivo.

El último accidente se registró ya en la mañana del domingo, a las 7:50 horas, en Alfonso Molina, dirección salida de la ciudad, a la altura de la gasolinera situada frente a la estación de autobuses. Un hombre de 32 años se salió de la vía y sufrió heridas leves, por lo que también fue trasladado a un centro hospitalario. Como consecuencia del siniestro, dos carriles permanecieron cortados hasta aproximadamente las 9:00 horas, lo que provocó retenciones en la zona. En este caso, el conductor igualmente superó la tasa máxima de alcohol permitida.