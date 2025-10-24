El TSXG rechaza la suspensión cautelar de la tasa turística en A Coruña

El recargo municipal que establece el pago de entre 1 y 2,5 euros por persona y día continúa en pie. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la suspensión cautelar de la tasa turística en A Coruña, solicitada por la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y desde el sector de cruceros Corunna Cruise Terminal.

Todo ello después de que el Ayuntamiento herculino aprobara la ordenanza que establece el cobro a visitantes que pernocten en la ciudad. Algo con lo que no estuvo de acuerdo el sector y que los llevó a presentar una alegación contra su implantación, efectiva desde el pasado 29 de septiembre. Tal y como ocurrió en Santiago de Compostela, pero que obtuvo el mismo resultado por parte del alto tribunal gallego.

Entre otras cuestiones, denuncian infracciones de procedimiento en la tramitación de la ordenanza impugnada, además de un "incumplimiento palmario" por parte del Ayuntamiento de A Coruña en la elaboración y aprobación de la ordenanza fiscal.

Frente a ello, el TSXG sostiene que "el riesgo" de las entidades que plantearon la suspensión "no es desde luego el pago de la tasa o impuesto" e incide, de cara al rechazo a la suspensión cautelar, que "los establecimientos a ella asociados, no son el sujeto pasivo de dicho tributo, lo son los viajeros o turistas", rechazando la existencia de un daño "reputacional".

"Es público y notorio que este mismo tributo se ha generalizado en muchos destinos turísticos sin que provocara ese efecto, ello sin olvidar la escasa cuantía del tributo". En cuanto a la carga de la gestión de la misma alegada, afirma que "son las propias de un operador económico sin que se acredite en este incidente una intensidad de tal naturaleza que deba prevalecer".

La Asociación Provincial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco); la de Empresarios de Hostelería y Coruna Cruise Terminal formalizaron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso contencioso administrativo contra la tasa turística implantada en la ciudad herculina desde el 29 de septiembre.

El recurso llevaba aparejada una petición de suspensión cautelar para que la tasa se dejase de aplicar hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronunciase sobre su legalidad.

El recurso y la medida cautelar están, explicaron en su momento, "avalados por un informe de la Universidade de Santiago de Compostela". Los recurrentes alegan que la ordenanza "no cumple los requisitos legales de la Ley 5/2024 y que la medida está injustificada e incorrectamente fundamentada".

"Los expertos destacan que A Coruña no sufre saturación turística y que el turismo ya genera un saldo fiscal positivo para el municipio", indican en base a los argumentos avanzados ya antes de la implantación de la tasa turística. Además, Hospeco entiende que el recargo por persona y pernocta, "puede dañar la imagen de la ciudad, afectar negativamente a los pequeños establecimientos y desviar tráficos de cruceros a otros puertos".