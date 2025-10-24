Trasladan al hospital de A Coruña a una mujer de avanzada edad que pedía ayuda desde su casa

Una mujer de avanzada edad tuvo que ser trasladada al CHUAC la pasada noche al presentar heridas en la cabeza y una probable rotura de cadera. La mujer pidió auxilio desde el interior de su domicilio, situado en Os Mallos, al que los bomberos tuvieron que acceder forzando la cerradura utilizando una tarjeta de mica.

El suceso se produjo algo antes de las 22:30 horas del jueves y al lugar también acudieron agentes de la Policía Local y efectivos del 061 que, al ver cómo se encontraba la mujer, decidieron su traslado al hospital.