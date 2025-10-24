Besteiro censura la inversión "menguante" en el CHUAC de A Coruña: "No acabará ni en 2031"

El CHUAC de A Coruña tiene una nueva planificación, un reajuste de plazos y de inversión expuesto en las últimas semanas y reflejado en los presupuestos del próximo año avanzados hace días por la Xunta. El replanteamiento disgusta al PSdeG, que este viernes ha denunciado el gasto "menguante" en el hospital coruñés y la "insuficiencia" de las cuentas en la provincia.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, puso las obras del CHUAC como "ejemplo de lo que representa para toda la provincia" el nuevo presupuesto. El también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia recordó que los trabajos tendrían que estar finalizados en 2027 según la primera previsión, pero augura que "tampoco van a terminar en 2031".

El líder socialista ha criticado que las cuentas autonómicas han rebajado las partidas para la remodelación del hospital. "Para 2026 preveían en un principio más de 100 millones, que después fueron 60, y ahora son poco más de 40 millones", repasó Besteiro, que apuntó que mejoras en otros complejos hospitalarios de la provincia de A Coruña también sufren retrasos.

"La falta de una apuesta clara por sacar adelante el proyecto de un modo rápido está produciendo constantes problemas a los pacientes, que tienen que acudir a unas instalaciones en permanente reforma, pero también a los propios profesionales", denuncia Besteiro, que hoy acudió a las puertas del Hospital Universitario coruñés junto al secretario xeral de la Agrupación Socialista provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, y las diputadas Silvia Longueira y Patricia Iglesias.

Cuentas "sin alma"

Para el secretario xeral socialista, los presupuestos "sin alma" presentados por Rueda "no van dirigidos a solucionar los problemas de los gallegos" que más les preocupan.

"Solo en la ciudad de A Coruña hay casi 4.000 demandantes de vivienda pública, y en la provincia casi 8.000", señaló para censurar el gasto en vivienda. "Para la ciudad contempla 14 millones, la mitad de los fondos del Estado, una cantidad que es casi lo que el Concello destina a la promoción de vivienda pese a tener un presupuesto 37 veces menor que el de la Xunta", comparó Besteiro.

El líder del PSdeG calificó de "ocurrencia" la medida estudiada por el Gobierno gallego de habilitar pisos de 26 metros cuadrados "que parecen zulos habitacionales". "No resuelven el problema de la vivienda, no se ataja el problema de la sanidad pública, no se solucionan los problemas de dependencia…", criticó José Ramón Gómez Besteiro.