Oleiros (A Coruña) presume de verde: el parque Rosalía Mera, elegido mejor jardín gallego de 2025

Oleiros, en A Coruña, vuelve a celebrar un nuevo reconocimiento. El Parque Rosalía Mera, situado entre las calles do Mar y da Poza, en Dorneda, ha sido distinguido con el primer premio en la 5ª edición de los Premios Xardín Galego 2025, un certamen organizado por la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) que reconoce los proyectos más destacados en paisajismo y jardinería ecológica de Galicia.

El jurado, formado por expertos de prestigio nacional en sostenibilidad y paisajismo, destacó el parque oleirense como "un proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sostenibilidad".

En su valoración, subrayaron la fuerte implicación social, la educación ambiental, la creación de hábitats naturales y el uso de especies autóctonas y materiales locales, además de su diseño resiliente y orientado a la mejora bioclimática.

Con una superficie de 19.908 metros cuadrados, el Parque Rosalía Mera se ha convertido en un pulmón verde lleno de vida y biodiversidad, pensado para la convivencia intergeneracional y el bienestar ciudadano.

Su diseño promueve la movilidad, el ocio, el descanso y la actividad física en un entorno naturalizado, combinando funcionalidad y estética con una clara orientación al futuro.

El proyecto fue desarrollado por Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y Trébore Jardinería, con la colaboración de empresas locales, artesanos, artistas y el propio Ayuntamiento de Oleiros.

Nació además sobre un terreno privado de uso urbano que, gracias al compromiso de la promotora, fue destinado a uso público para el disfrute vecinal en una zona sometida a fuerte presión urbanística.