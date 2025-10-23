Adega celebra su 50 aniversario con una exposición en la plaza de Lugo, en A Coruña

La plaza de Lugo, en la ciudad de A Coruña, acoge desde hoy la exposición con la que la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) celebra su 50 aniversario.

Bajo el título "50 años cuidando la tierra", la muestra ofrece un recorrido por los principales desafíos ecológicos a los que se ha enfrentado la entidad desde su fundación en 1974, y estará abierta al público hasta el próximo 4 de noviembre.

En el acto de inauguración participó la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, quien felicitó a la organización por su extensa trayectoria y destacó "el valor del trabajo desarrollado por ADEGA durante cinco décadas en la defensa del patrimonio natural gallego".

Neira también recordó la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con Adega desde 2021, centrada en iniciativas educativas y de sensibilización ambiental que subrayan el papel esencial de las mujeres en el cuidado de la naturaleza.