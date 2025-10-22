A Coruña comenzará a levantar la duna de Riazor la próxima semana

La duna de la playa de Riazor, en A Coruña, comenzará a tomar forma la próxima semana. Así lo ha asegurado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a preguntas de los medios tras la Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles.

A Coruña levanta cada otoño la duna en el arenal de Riazor para proteger el Paseo Marítimo cuando hay temporales. La duna se levantó por primera vez en 1995, y desde entonces es una imagen habitual en la costa coruñesa durante el invierno.

Los trabajos para crear este muro de arena suelen comenzar en octubre, al igual que ocurrirá este 2025, y se mantienen a lo largo del año en caso cuando los temporales logran retirar la arena. La desaparición de la duna en primavera marca el inicio de la temporada estival.

Precisamente, el año pasado se instaló a mediados de octubre y fue reconstruida en febrero de 2025 debido a los daños causados por tres borrascas seguidas que tuvieron lugar entonces. En mayo, la duna desapareció. Todo ello se realiza con maquinaria especializada, puesto que se mueven miles de litros cúbicos de arena.

Minimizar los efectos de las lluvias

La alcaldesa de A Coruña, por otro lado, señaló que la red de pluviales de la ciudad se limpia y sanea "como siempre" en relación a las grandes balsas de agua que se crearon ayer martes tras las fuertes lluvias producidas por la tarde.

"Cuando hace mucho tiempo que no llueve o por la acumulación en determinados puntos, si llueve mucho en poco tiempo, sufrimos ese desborde en algunas zonas de la ciudad. Trabajamos para minimizar esos efectos", concretó Inés Rey.

A Coruña registró este martes por la tarde unas fuertes lluvias que provocaron grandes balsas de agua en la calzada. La zona más afectada fue As Xubias de Arriba: el túnel que va desde Casablanca quedó totalmente cortado entre las 19:50 y las 20:30 horas.

El tráfico también estuvo más lento de lo habitual en puntos como la Tercera Ronda, a la altura del Pavo Real, así como el Paseo de Ronda, la avenida de Arteixo o Alfonso Molina.