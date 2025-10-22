A Coruña cierra los parques, jardines y áreas infantiles por la alerta naranja

Imagen de uno de los parques de A Coruña ya cortado su acceso. Quincemil.

El ayuntamiento de A Coruña ha comunicado que cierra el acceso al público a los diferentes parques, jardines y áreas infantiles de la ciudad desde este instante debido a la alerta naranja decretada por vientos, que pueden alcanzar velocidades peligrosas para la ciudadanía.

En principio, el cierre abarcará hasta el jueves 23 a las 14:00, pero desde el área de seguridad ciudadana estarán vigilantes por si fuera necesario ampliar el período temporal.

Del mismo modo, también estará cerrado el cementerio de Feáns con el objetivo de "garantizar la seguridad de la ciudadanía", según han explicado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Estas medidas, habituales en momentos de alerta, buscan prevenir riesgos a los ciudadanos en momentos donde las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.