A Coruña amplía la red de bases de BiciCoruña en Os Rosales y el Fórum Metropolitano

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en funcionamiento este miércoles dos nuevas bases del servicio municipal de préstamo de bicicletas BiciCoruña, situadas frente al Centro Municipal de Empleo, en el barrio de Os Rosales, y junto al Fórum Metropolitano.

Con estas incorporaciones, la red cuenta ya con 63 estaciones operativas distribuidas por los distintos barrios de la ciudad.

En las próximas semanas se activarán otras tres estaciones ya instaladas en la avenida de Oza, en Agrela y en San Pedro de Visma, actualmente pendientes de los trámites necesarios con la empresa encargada del suministro eléctrico.

La nueva base del Fórum Metropolitano facilitará el uso de bicicletas a las personas que acuden a este espacio municipal, que alberga el Registro, la Biblioteca, el auditorio y varias salas con una intensa programación cultural y de ocio durante todo el año.

Por su parte, Los Rosales suma con esta tercera base un nuevo punto de acceso, situado en la estrada dos Fortes, que refuerza el servicio en uno de los barrios más extensos de la ciudad.

Más de 60 bases

Con la próxima puesta en marcha del resto de estaciones, BiciCoruña alcanzará las 66 bases al servicio de la ciudadanía, consolidándose como una de las principales apuestas del Ayuntamiento para promover la movilidad sostenible y mejorar la conexión entre barrios.