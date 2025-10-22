Ofrecido por:
Los bomberos de A Coruña evitan la caída de unos cascotes en la ronda de Outeiro
Los profesionales procedieron a la retirada de restos sueltos en unos balcones, afectando a una superficie aproximada de dos metros cuadrados
Más sucesos: Un incendio en un gimnasio de Os Rosales, en A Coruña, deja una persona herida leve
Gran expectación esta tarde en la ronda de Outeiro de A Coruña, durante la intervención de los bomberos por una posible caída de cascotes en un edificio a la altura del número 13 de la avenida, a la altura de la avenida de Oza.
Aunque los servicios de emergencias pudieron resolverlo sin problemas, el amplio despliegue provocó retenciones sobre las 18:50 horas de esta tarde, en plena hora punta para la ciudad.
Según el parte oficial de los bomberos, los profesionales procedieron a la retirada de restos sueltos en unos balcones, afectando a una superficie aproximada de dos metros cuadrados.
Para realizar la operación con seguridad, fue necesario utilizar una autoescalera, lo que obligó a reducir el tráfico en la zona durante varios minutos, coincidiendo con la hora punta vespertina.
Los efectivos dieron aviso a la comunidad de vecinos para que revise el estado de la fachada y evite nuevos desprendimientos. No se registraron heridos, aunque el suceso generó notables retenciones en ambos sentidos de circulación.