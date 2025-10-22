Los bomberos de A Coruña evitan la caída de unos cascotes en la ronda de Outeiro

Bomberos evitan la caida de cascotes en la ronda de Outeiro Quincemil

Gran expectación esta tarde en la ronda de Outeiro de A Coruña, durante la intervención de los bomberos por una posible caída de cascotes en un edificio a la altura del número 13 de la avenida, a la altura de la avenida de Oza.

Aunque los servicios de emergencias pudieron resolverlo sin problemas, el amplio despliegue provocó retenciones sobre las 18:50 horas de esta tarde, en plena hora punta para la ciudad.

Según el parte oficial de los bomberos, los profesionales procedieron a la retirada de restos sueltos en unos balcones, afectando a una superficie aproximada de dos metros cuadrados.

Bomberos actuando en la ronda de Outeiro Quincemil

Para realizar la operación con seguridad, fue necesario utilizar una autoescalera, lo que obligó a reducir el tráfico en la zona durante varios minutos, coincidiendo con la hora punta vespertina.

Los efectivos dieron aviso a la comunidad de vecinos para que revise el estado de la fachada y evite nuevos desprendimientos. No se registraron heridos, aunque el suceso generó notables retenciones en ambos sentidos de circulación.