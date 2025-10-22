Bomberos evitan la caida de cascotes en la ronda de Outeiro

A Coruña

Los bomberos de A Coruña evitan la caída de unos cascotes en la ronda de Outeiro

Los profesionales procedieron a la retirada de restos sueltos en unos balcones, afectando a una superficie aproximada de dos metros cuadrados

Gran expectación esta tarde en la ronda de Outeiro de A Coruña, durante la intervención de los bomberos por una posible caída de cascotes en un edificio a la altura del número 13 de la avenida, a la altura de la avenida de Oza.

Aunque los servicios de emergencias pudieron resolverlo sin problemas, el amplio despliegue provocó retenciones sobre las 18:50 horas de esta tarde, en plena hora punta para la ciudad.

Según el parte oficial de los bomberos, los profesionales procedieron a la retirada de restos sueltos en unos balcones, afectando a una superficie aproximada de dos metros cuadrados.

Bomberos actuando en la ronda de Outeiro

Para realizar la operación con seguridad, fue necesario utilizar una autoescalera, lo que obligó a reducir el tráfico en la zona durante varios minutos, coincidiendo con la hora punta vespertina.

Los efectivos dieron aviso a la comunidad de vecinos para que revise el estado de la fachada y evite nuevos desprendimientos. No se registraron heridos, aunque el suceso generó notables retenciones en ambos sentidos de circulación.