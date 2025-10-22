De alerta amarilla a naranja en A Coruña: así será el tiempo este miércoles Quincemil

A Coruña ha amanecido este miércoles, 22 de octubre, sin lluvia, tras una noche marcada por algunas precipitaciones intermitentes. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que vuelvan a aparecer.

Después de las grandes balsas de agua que se formaron este martes por la tarde debido a la intensa lluvia caída entre las 18:30 y las 19:30 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por mar y viento hasta las 15:00 horas. A partir de esa hora, la alerta pasará a nivel naranja en el noroeste de la costa de A Coruña, una situación que se mantendrá hasta las 6:00 horas del jueves.

22/10 00:07 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Pta36VcbqQ — AEMET (@AEMET_Esp) October 21, 2025

Durante la tarde, se esperan rachas de viento de fuerza de más de 80 km/h. Además, a partir de las 18:00, se espera que el mar pueda alcanzar olas de hasta 4 o 5 metros, un aviso que estará vigente hasta la misma hora del día siguiente.

Con todo, el servicio meteorológico de la Xunta pronostica para este miércoles temperaturas normales para esta época del año, con las mínimas marcando los 18 grados y las máximas, los 20 grados. La lluvia se mantendrá como una constante a lo largo del día, alternándose con algunos períodos de nubes. Las precipitaciones caerán con especial intensidad durante la noche, cuando MeteoGalicia eleva la probabilidad al 95%.

De cara al jueves, se espera que la situación meteorológica mejore en la ciudad, con menos lluvia, una tendencia que se mantendrá en el resto de la semana. En cuanto a la calidad del aire, esta se mantendrá en niveles favorables en general.