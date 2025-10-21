Solo el alcalde de Carral (A Coruña) tendrá dedicación exclusiva: así se distribuye el nuevo gobierno

El nuevo gobierno de Carral, en A Coruña, plantea una reorganización total en las dedicaciones municipales que supondrá un ahorro anual de unos 180.000 euros a las arcas públicas, según han explicado en una nota de prensa.

La propuesta, que se debatirá este jueves 23 de octubre en un pleno extraordinario convocado a las 20:00, contempla una única dedicación exclusiva: la del nuevo alcalde, José Luis Fernández Mouriño, que mantendrá la misma retribución que su predecesor, 46.858,98 euros brutos anuales.

Con esta medida, el nuevo ejecutivo eliminará todas las dedicaciones fijadas por el anterior gobierno de Alternativa dos Veciños, que contaba con dos exclusivas y tres parciales, lo que generaba un gasto político de 103.942,44 euros anuales más cotizaciones y asistencias.

"O cambio de goberno promoveuse co obxectivo de cambiar o xeito de proceder da anterior executiva, cuxo gasto político era un auténtico malgasto de cartos a costa dos veciños", explicó Fernández Mouriño.

El regidor asegura que la supresión de las dedicaciones no afectará a la implicación del resto de concejales, que percibirán únicamente las asistencias por participación en los órganos de gobierno.

"Continuarán traballando polo que é mellor para Carral", afirmó.

Además del punto sobre las dedicaciones, el pleno abordará la cuenta general del ejercicio 2024 y un convenio con la Diputación de A Coruña, que permitirá encomendar a la entidad provincial la gestión del proceso selectivo para cubrir plazas de arquitecto y arquitecto técnico interino.

Estas plazas son necesarias para el impulso del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, uno de sus caballos de batalla para estos 18 meses que le restan de legislatura.