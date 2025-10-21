El Puerto de A Coruña gana en electrificación: Zunder quiere ubicarse en siete puntos clave

El puerto de A Coruña avanza hacia la movilidad eléctrica. La compañía Zunder, especializada en la instalación y gestión de puntos de recarga, ha presentado una propuesta ante la Autoridad Portuaria para desplegar una red de cargadores a lo largo de distintos muelles y espacios del litoral urbano.

La iniciativa contempla una inversión cercana al millón de euros (952.852€) y la creación de 34 plazas de recarga en una primera fase.

El plan de Zunder abarca siete localizaciones, tanto en zonas abiertas al público como en áreas de uso restringido. En el entorno del Oceanográfico, la empresa prevé instalar cuatro plazas iniciales, a las que se sumarán otras ocho en fases posteriores.

En La Marina, el proyecto incluye dos puntos de carga, mientras que en el muelle de Calvo Sotelo se habilitarán seis más. Delante de la lonja se instalarán cuatro cargadores, con opción de duplicarlos más adelante.

Los muelles de San Diego y la Casa del Mar también forman parte de la actuación: el primero contará con seis plazas destinadas a camiones eléctricos, y el segundo con seis para turismos, ampliables en el futuro. Incluso el Puerto Exterior de Langosteira se beneficiará del plan, con dos estaciones de recarga previstas.

Cada punto contará con pintura antideslizante, señalización sobre el pavimento y cargadores integrados en la acera, manteniendo la estética del entorno urbano.

Sigue el proceso de la Autoridad Portuaria

Paralelamente, la Autoridad Portuaria continúa impulsando su propio proyecto para suministrar electricidad a los cruceros atracados en los muelles de Trasatlánticos y Calvo Sotelo Sur, reduciendo el uso de combustibles a bordo y las emisiones contaminantes durante las escalas.