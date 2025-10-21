El Helimer 402 realiza en A Coruña una evacuación médica en un pesquero

El helicóptero Helimer 402, que pertenece al cuerpo de Salvamento Marítimo, ha llevado a cabo una intervención a primera hora de la tarde de hoy.

En concreto, se ha procedido a una evacuación médica, según fuentes de Salvamento Marítimo, en el pesquero Nuevo Lijó, tras recibir aviso de sus tripulantes de lo sucedido en el interior.

La intervención se llevó a cabo sin mayores incidentes, pudiendo completarse con normalidad y con seguridad para las personas afectadas y para los propios operarios de emergencias.

Sobre las cinco de la tarde, el helicóptero regresó a su base en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.