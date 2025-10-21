Comienzan las obras de reurbanización en la calle Rafael Alberti, en A Coruña

Este martes han dado comienzo las obras de reurbanización de la calle Rafael Alberti, situada en el barrio de Elviña de A Coruña. Con un presupuesto de 530.000 euros, la actuación abarca el tramo entre la plaza Luis Seoane y la calle José Miñones Bernárdez y contempla trabajos para incrementar la accesibilidad o la renovación de aceras y pavimento.

También se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento, se modernizará el sistema de alumbrado con luces LED y se creará un área biosaludable entre esta calle y Antonio Machado. Esta contará con equipamientos de gimnasio, nuevo mobiliario y zonas de descanso.

El plazo de ejecución previsto en esta obra, enmarcada en el Plan de Barrios, es de seis meses.

Durante este tiempo, hasta aproximadamente abril del 2026, se cortará el tráfico rodado en la calle Rafael Alberti. Se mantendrá, eso sí, el acceso a garajes, viviendas y servicios de emergencia.