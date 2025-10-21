El BNG de A Coruña exige que la nueva ordenanza de terrazas establezca que todas sean accesibles

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de A Coruña presentó este martes sus propuestas para la nueva Ordenanza de Terrazas, que se encuentra en fase de negociación entre el Concello y los hosteleros. La concelleira Avia Veira subrayó que la accesibilidad es el principio fundamental de sus aportaciones.

En rueda de prensa, Veira recordó que la elaboración de la nueva ordenanza está incluida en los acuerdos de investidura y responde a una demanda social. "Tiene que tener unos criterios claros y objetivos y contar con horarios racionales", indicó, junto a que la normativa diseñada por el PP estaba llena de excepciones.

La concejala recordó que la pasada legislatura, el BNG no alcanzó un acuerdo con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos por el incumplimiento de algunos compromisos recogidos en la investidura. "Ahora se están implementando algunas de las cuestiones que estaban en ese acuerdo y una de ellas es la ordenanza de terrazas", indicó.

De esta manera, Avia Veira expuso las líneas rojas que la formación exige al Gobierno local incluir en la regulación de las terrazas: la accesibilidad en todos sus puntos, el uso proporcional del espacio público para que los peatones puedan circular con normalidad y los usuarios disfrutar de los locales, así como garantías de seguridad que permitan el paso de vehículos de emergencias en caso de incidentes.

La concejala también puso el foco en la transparencia que deberá asegurar el nuevo documento: "Que se sepa qué terraza tiene autorizada cada local". Asimismo, aclaró que el BNG no participa en las reuniones entre el Concello y los hosteleros, pero insistió en que la formación no será flexible respecto a sus principios y velará por el cumplimiento de la normativa una vez se apruebe la versión definitiva. "Vamos a estar muy atentos a lo que pase ahora en este proceso de diálogo", añadió, en referencia a la reunión prevista esta tarde en María Pita.