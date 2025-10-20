Incautan en A Coruña 25 kilogramos de percebe furtivo del entorno de la Torre de Hércules

La Policía Nacional Adscrita (UPA) de Galicia y Gardacostas han incautado 25 kilogramos de percebe pescado de manera furtiva en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña. Dentro de la operación, un total de cuatro personas están siendo investigadas y también se ha decomisado material utilizado para la pesca furtiva.

La intervención tuvo lugar el pasado 14 de octubre, cuando la Policía fue alertada por los vigilantes de la cofradía de pescadores de la ciudad. Los agentes interceptaron entonces a cuatro personas a las que se les impusieron las actas de sanción por infringir la Lei de Pesca de Galicia. El marisco fue entregado a dos centros benéficos de la ciudad.

La operación forma parte del trabajo realizado por la Policía y Gardacostas en contra del furtivismo y por la protección de los recursos marinos.