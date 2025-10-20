Percebes

Percebes Shutterstock

Ofrecido por:

A Coruña

Incautan en A Coruña 25 kilogramos de percebe furtivo del entorno de la Torre de Hércules

La Policía investiga a cuatro personas por pescar ilegalmente

Más noticias: A Coruña estrena sus primeras escaleras mecánicas cubiertas para mejorar la accesibilidad en Monte Alto

Publicada

La Policía Nacional Adscrita (UPA) de Galicia y Gardacostas han incautado 25 kilogramos de percebe pescado de manera furtiva en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña. Dentro de la operación, un total de cuatro personas están siendo investigadas y también se ha decomisado material utilizado para la pesca furtiva.

estacion-autobuses-coruna

La intervención tuvo lugar el pasado 14 de octubre, cuando la Policía fue alertada por los vigilantes de la cofradía de pescadores de la ciudad. Los agentes interceptaron entonces a cuatro personas a las que se les impusieron las actas de sanción por infringir la Lei de Pesca de Galicia. El marisco fue entregado a dos centros benéficos de la ciudad.

La operación forma parte del trabajo realizado por la Policía y Gardacostas en contra del furtivismo y por la protección de los recursos marinos.