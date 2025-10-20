A Coruña estrena sus primeras escaleras mecánicas cubiertas para mejorar la accesibilidad en Monte Alto

Desde este lunes, A Coruña cuenta con unas escaleras mecánicas cubiertas para mejorar la movilidad y accesibilidad entre dos calles. Se sitúan en el barrio de Monte Alto, en la escalinata que une Adelaida Muro con Ángel Rebollo, en la zona próxima a la rampa de Matadero.

El presupuesto de esta obra asciende a un total de 1,1 millones de euros, financiados en la segunda convocatoria de los fondos europeos Next Generation, tal y como señaló esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, en la inauguración de las escaleras, cuya instalación comenzó el pasado mes de julio.

Acompañada de la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, Rey destacó el trabajo de la empresa encargada de la obra debido a las dificultades para llevarla a cabo "nunha pendente complicada con bastante roca e nun espazo estreito". La alcaldesa también señaló la cubierta realizada en metacrilato que permitirá que "o mecanismo non sufra as inclemencias meteorolóxicas".

Estas escaleras, que funcionan solo en sentido ascendente y cuentan con tres tramos, son las primeras en contar con esta cubierta, a diferencia de las situadas en otros puntos de la ciudad como en el entorno de la plaza de San Agustín o en la escalinata de Maestro Clavé entre Juan Flórez y A Falperra. Son, también, las primeras de este tipo ubicadas en Monte Alto.