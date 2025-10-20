Las asociaciones de Cambre (A Coruña) denuncian el "abandono" del Ayuntamiento

Decenas de asociaciones de Cambre, en A Coruña, han alzado la voz para denunciar públicamente la "situación de abandono y dejación de funciones" que aseguran sufrir desde hace años por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado conjunto, los colectivos vecinales, deportivos y culturales del municipio lamentan el retraso de más de cuatro años en el pago de las subvenciones y convenios municipales, una situación que califican de "insostenible" y que ha provocado "serias dificultades económicas" en entidades de todos los tamaños.

Según las asociaciones, la falta de apoyo institucional ha obligado a muchas de ellas a reducir su actividad e incluso a cesar sus funciones, lo que repercute directamente en la ciudadanía, ya que el Ayuntamiento "no promueve opciones alternativas".

También denuncian el "grave deterioro y abandono" de las instalaciones municipales, tanto deportivas como culturales, que "no reciben mantenimiento ni mejoras desde hace más de cuatro años".

El comunicado también pone el foco en la falta de diálogo del gobierno local con el tejido asociativo, al que acusan de "insensibilidad y falta de voluntad política". Aseguran que, pese a las promesas reiteradas de distintos equipos de gobierno, la situación "no solo no ha mejorado, sino que ha ido empeorando progresivamente".

Las entidades exigen la regularización inmediata de los pagos pendientes, un plan urgente de mantenimiento de las instalaciones y un canal de comunicación estable con el Ayuntamiento. También reclaman un "compromiso institucional real" que garantice la continuidad y desarrollo del tejido cultural y deportivo de Cambre.

"Las asociaciones representamos uno de los pilares fundamentales de la vida social de Cambre", concluyen. "Es momento de que las instituciones locales estén a la altura y respalden con hechos, no solo con palabras, el esfuerzo de quienes mantenemos viva la cultura y el deporte en nuestro pueblo".

El equipo de gobierno se defiende: "Es un abandono político durante años"

El equipo de gobierno de Cambre se ha defendido de este comunicado. A preguntas de Quincemil, han indicado que "esto responde a un abandono político durante años y el resultado de una gestión nefasta de UxC".

"Lo curioso de todo esto es que ahora se acuerdan de manifestarse y ahora les vienen las prisas de mandar notas con un gobierno que lleva 5 meses", insisten.

"Esto es un claro ataque político dirigido por los sicarios de Patiño. Nos reunimos individualmente con las asociaciones explicándoles la situación, mañana hacemos una reunión conjunta para escucharlos y que me escuchen, pero también queremos que nos expliquen por qué después de 4, 5, 7, 8 años toman la iniciativa ahora", explican.

"Están hablando de cortar calles y asaltar el despacho de la secretaria e interventora. Están induciendo a la violencia y por ahí no vamos a pasar. Es un ataque político en toda regla y así nos vamos a defender sin eludir por supuesto nuestra responsabilidad para darles todas las soluciones que pueda pero dentro del sentido común y la realidad que estamos padeciendo y que ellos perfectamente saben cuál", comentan.