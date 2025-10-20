La asociación O Mural celebra la declaración como BIC de los murales de Urbano Lugrís en A Coruña

La declaración como Bien de Interés Cultural de los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos ha alegrado a la asociación O Mural, pero no satisface plenamente sus reivindicaciones para proteger las obras del artista.

"Non temos moito que dicir, que nos alegra que só 4 anos despois de que o solicitaramos decidiran dar os frescos a protección formal que merecen e que agardamos que decidan protexelos materialmente nesta década, antes de que os perdamos para sempre pola neglixencia de Concello e Xunta", explicó su presidente, Rodrigo Osorio, en conversación con Quincemil.

"A declaración é un triunfo dos centos de galegos que levamos anos reivindicando o acceso á beleza", amplió, satisfecho pero dispuesto a seguir peleando porque las obras no se pierdan por la falta de acción.

En total conforman un conjunto de 12 piezas que se encuentran en distintos estados de conservación. Originalmente se diseñaron para el restaurante Fornos y destacan por su valor artístico y originalidad con referencias a lugares de la ciudad como la Torre de Hércules y el Castillo de San Antón en obras como en Vista histórica de A Coruña (1951).