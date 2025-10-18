Monte Alto, en A Coruña, rinde homenaje a Ramón Maseda Reinante, víctima de la represión en 1936

El barrio de Monte Alto acogió este sábado en el Campo de Marte un acto de homenaje a Ramón Maseda Reinante, vecino coruñés, socialista y libre pensador, asesinado en 1936 por la represión fascista.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió la ceremonia organizada por la Asociación Vecinal Atochas-Monte Alto en colaboración con el Concello de A Coruña, en la que se descubrió una placa conmemorativa que recuerda el compromiso de Maseda con la libertad, la justicia social y la dignidad humana.

En el acto participaron también el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria democrática y de poner en valor el legado de quienes lucharon por la justicia y la igualdad.

Rey destacó en su discurso que Maseda fue "un hombre justo, vecino ejemplar y socialista comprometido con su tiempo" y lo señaló como "referente en la lucha por la dignidad". La alcaldesa también subrayó la relevancia de trabajar en la reparación de la memoria democrática: "Lo hacemos desde el compromiso con la verdad, la justicia reparadora y la no repetición de la historia".

Ramón Maseda Reinante fue presidente de la Agrupación Socialista de A Coruña, secretario de la Liga Española de los Derechos del Hombre y presidente de la Sociedad Antorcha Galaica del Libre Pensamiento. Su figura simboliza, en palabras de Inés Rey, "una Coruña democrática y demócrata, una ciudad que no olvida y que quiere seguir construyendo futuro desde la memoria".