Ofrecido por:
Monte Alto, en A Coruña, rinde homenaje a Ramón Maseda Reinante, víctima de la represión en 1936
El acto, presidido por la alcaldesa Inés Rey, incluyó la inauguración de una placa que recuerda su compromiso con la libertad, la justicia social y la dignidad humana
Te puede interesar: Fillos de Breogán celebra su 15º aniversario: años de lucha y amor por el fútbol gaélico en A Coruña
El barrio de Monte Alto acogió este sábado en el Campo de Marte un acto de homenaje a Ramón Maseda Reinante, vecino coruñés, socialista y libre pensador, asesinado en 1936 por la represión fascista.
La alcaldesa, Inés Rey, presidió la ceremonia organizada por la Asociación Vecinal Atochas-Monte Alto en colaboración con el Concello de A Coruña, en la que se descubrió una placa conmemorativa que recuerda el compromiso de Maseda con la libertad, la justicia social y la dignidad humana.
En el acto participaron también el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria democrática y de poner en valor el legado de quienes lucharon por la justicia y la igualdad.
Rey destacó en su discurso que Maseda fue "un hombre justo, vecino ejemplar y socialista comprometido con su tiempo" y lo señaló como "referente en la lucha por la dignidad". La alcaldesa también subrayó la relevancia de trabajar en la reparación de la memoria democrática: "Lo hacemos desde el compromiso con la verdad, la justicia reparadora y la no repetición de la historia".
Ramón Maseda Reinante fue presidente de la Agrupación Socialista de A Coruña, secretario de la Liga Española de los Derechos del Hombre y presidente de la Sociedad Antorcha Galaica del Libre Pensamiento. Su figura simboliza, en palabras de Inés Rey, "una Coruña democrática y demócrata, una ciudad que no olvida y que quiere seguir construyendo futuro desde la memoria".