MeteoGalicia avisa de lluvias en A Coruña en las próximas horas: alerta activa por acumulados de 40 l/m2

Tras permanecer A Coruña al margen del último temporal, que azotó con fuerza al área del Mediterráneo, el penúltimo fin de semana de octubre llega con un importante cambio de tiempo.

El anticiclón de bloqueo que se encuentra sobre las islas británicas comenzará a retirarse y esto permitirá que algunas borrascas se acerquen a la Península ibérica, con lluvias a partir del sábado.

Cambio importante de tiempo en A Coruña

Tal y como prevé el modelo europeo, el fin de semana será más húmedo de lo habitual para estas fechas en gran parte del noroeste de la Península ibérica, y en especial en Galicia.

Las primeras lluvias llegarán durante la tarde del sábado, aunque en general serán débiles. No obstante, la situación cambiará el domingo, con avisos de nivel amarillo en el litoral de A Coruña.

La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha emitido una alerta por viento en el mar con intervalos de fuerza 7 y precipitaciones acumuladas de hasta 40 l/m2 en 12 horas. La alerta permanecerá activa el domingo durante las siguientes horas:

Mar de viento (Costa da Morte): de 03:00 a 09:00 horas, con intervalos de fuerza 7

de 03:00 a 09:00 horas, con intervalos de fuerza 7 Mar de viento (Coruña Noroeste): de 06:00 a 12:00 horas, con intervalos de fuerza 7 entre Ferrol y Ortegal

de 06:00 a 12:00 horas, con intervalos de fuerza 7 entre Ferrol y Ortegal Lluvia (oeste de A Coruña): de 03:00 a 15:00 horas, con acumulados de hasta 40 l/m2 en 12 horas

De cara al lunes quedará algo de inestabilidad en forma de chubascos. Sin embargo, no será el momento de guardar los paraguas, ya que "este frente abre el camino a las borrascas", advierte Francisco Infante, delegado de Aemet Galicia.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, que se notará sobre todo en el sur de Galicia y en zonas de alta montaña. En A Coruña, la bajada de temperaturas será más moderada.

"Las temperaturas bajarán el domingo y se ajustarán más a los valores normales. Quizás se mantengan por encima, pero ya nos encontraremos más próximos a los valores normales para lo que es mediados de octubre", avisa el experto.