A Coruña y Oleiros, reconocidas en los Premios Ciudades que Caminan 2025 por su transformación urbana

Los municipios de A Coruña y Oleiros fueron distinguidos este viernes en el marco de los Premios Cidades que Camiñan 2025, entregados en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) durante la celebración del XII Congreso de la Red de Ciudades que Caminan, que se desarrolla entre los días 16 y 18 de octubre bajo el lema "Camiñando a fronteira".

Ambos ayuntamientos gallegos fueron reconocidos por su compromiso con un modelo urbano sostenible, centrado en las personas y en la recuperación del espacio público.

La ciudad de A Coruña recibió el galardón en la categoría de urbe de más de 100.000 habitantes, gracias al proyecto "Pescadería, un barrio que se transforma para las personas", un proceso integral de reurbanización que refleja el compromiso municipal con una ciudad más humana, accesible y sostenible.

El premio fue recogido por la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, en representación del Ayuntamiento, quien destacó la importancia de seguir avanzando en un modelo urbano centrado en las personas: "Creemos firmemente que las ciudades deben ser cómodas, seguras y sostenibles. Una calle por la que se puede caminar con tranquilidad es una calle que mejora la vida", afirmó.

Paz recordó que las políticas de humanización impulsadas por la alcaldesa Inés Rey desde 2019 "están dando sus frutos", con una amplia aceptación vecinal y una mejora notable en la calidad de vida de los barrios.

La candidatura coruñesa puso el foco en las actuaciones desarrolladas en las calles Compostela, San Andrés y los Cantones, tres espacios emblemáticos del centro urbano en los que se priorizó la recuperación del espacio público, la mejora de la accesibilidad y una reorganización de la movilidad más respetuosa con el peatón.

Este es el segundo reconocimiento que recibe A Coruña por parte de la Red de Ciudades que Caminan, después del galardón obtenido en 2022 por la creación de la Rolda Peonil, consolidando así el trabajo del Gobierno local en materia de sostenibilidad y bienestar ciudadano.

Además de la entrega de premios, la delegación coruñesa participó en las sesiones técnicas, talleres y visitas urbanas del congreso, junto a representantes de municipios de toda España y Portugal.

Oleiros, galardonado por la creación del paseo fluvial entre Nós e Iñás

En la misma ceremonia, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, recogió el premio concedido a su municipio en la categoría de concello mediano, por la creación del paseo fluvial de Iñás y Nós, un itinerario peatonal y ciclista alternativo a la carretera N-VI que fomenta la movilidad natural y conecta varios núcleos del sur del término municipal.

El jurado destacó que la senda, de cuatro kilómetros de longitud, "es un modelo ejemplar de desarrollo territorial y movilidad sostenible que puede servir de inspiración para otros municipios con un poblamiento disperso". También puso en valor la calidad de las soluciones constructivas, el uso de pavimentos permeables, la integración paisajística y la incorporación de aseos públicos, que favorecen la accesibilidad universal.

Durante su intervención, García Seoane agradeció el galardón y subrayó que este reconocimiento es fruto de décadas de trabajo municipal: "Después de 46 años gobernando en nuestro municipio con una candidatura independiente de izquierdas, y gracias a la política de urbanismo llevada a cabo, tenemos hoy un municipio distinto y singular que se llama Oleiros".

El regidor destacó que el municipio cuenta actualmente con más de 1,2 millones de metros cuadrados de parques, 26 kilómetros de paseos marítimos y una extensa red de sendas peatonales y ciclables, que han sido posibles gracias a la colaboración vecinal: "Gracias al entendimiento con los vecinos y vecinas y a su disposición para ceder terrenos, hemos conseguido mejoras para toda la ciudadanía. Oleiros es hoy un municipio reconocido por ese esfuerzo colectivo", concluyó.