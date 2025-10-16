Los VTCs pueden circular por la ZBE de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) permite a los VTCs circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis. Así lo ha dado a conocer el propio tribunal a través de un comunicado en el que señala que adopta la medida cautelar interesada por UBER.

Esta medida establece el derecho de los vehículos con autorización VTC a acceder y circular por la ZBE y calles peatonales del municipio de A Coruña en las mismas condiciones que la ordenanza establece para los taxis.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo explica en el auto que la urgencia a la hora de adoptar la medida cautelar, sin llegar a resolver el fondo del asunto, "se evidencia" en que la fecha de entrada en vigor de la ordenanza municipal es el próximo 20 de octubre. "No se evidencia que de acceder a la medida se produzca una perturbación grave de los intereses generales", añade.

"La finalidad de reducir el tráfico por las referidas zonas, es decir, el interés público y la necesaria reducción del tráfico privado en las ZBE, no se perjudica, sino todo lo contrario", consideran los magistrados en la resolución, en la que se señala que “no puede más que considerarse que se beneficia a los usuarios”.

Así, advierten de que, de no adoptar a la demandada de UBER, se correría el riesgo de que el recurso perdiese su finalidad legítima. La Sala también detecta, tras analizar "el escaso material" del que dispone en este momento procesal en el que debe decidir sobre la medida cautelar -no sobre el fondo del asunto-, "la posibilidad de que se produzca un perjuicio irreparable" a los vehículos con autorización VTC.

"Tratándose de dos medios de transporte público, y pretendiéndose con la ordenanza la reducción de las emisiones y contaminación", los magistrados no aprecian que el Concello da Coruña "resulte perjudicado por el hecho de que ambos medios de transporte puedan circular en igualdad de condiciones". En el auto recalcan que el acogimiento de la medida cautelar "no excluye que haya que verificar si los vehículos VTC disponen de la correspondiente autorización".

La presencia de VTCs en A Coruña genera malestar en el sector del taxi, que denuncia que operan en la ciudad sin licencia. "Los VTCs ejercen competencia desleal", afirmana el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, cuando Bolt anunció su llegada a A Coruña, donde ya operaban Uber y Cabify.

A Coruña, por otro lado, dio luz verde a la ordenanza de movilidad sostenible, que establece que los vehículos VTC (como Uber y Cabify) no podrán realizar viajes dentro de la ciudad hasta que dispongan de una normativa propia que regule su actividad.