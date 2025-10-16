Herido un motorista en A Coruña tras ser embestido por un coche en la calle Pérez Arda

Un motorista ha resultado herido este jueves por la tarde en la avenida Alcalde Pérez Arda de A Coruña tras ser embestido por un coche mientras esperaba en un semáforo en rojo.

El incidente tuvo lugar sobre las 19:48 horas en la avenida, a la altura del cruce con la ronda de Outeiro, y generó retenciones de tráfico en la zona. Según fuentes policiales, el conductor del coche se despistó y arrancó el vehículo cuando el semáforo seguía en rojo, impactando por detrás al motorista.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local y un vehículo de Urxencias Sanitarias (061), que trasladaron al motorista al Complexo Hospitalario de A Coruña para realizarse una valoración. Por el momento se desconocen más detalles.

La jornada está siendo bastante accidentada en la ciudad. Por la mañana, se han producido dos percances a nivel de tráfico que han obligado a intervenir a los agentes del equipo de atestados. El primero fue un choque entre un turismo y una moto, que dejó herido en un hombro al conductor de una moto en la carretera de Novo Mesoiro a la altura de la gasolinera. El segundo incidente fue un atropello en el cruce entre las calles Rúa Nova y San Andrés, ya en la zona peatonal.