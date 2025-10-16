Empiezan las obras para unir los paseos marítimos de A Coruña y Culleredo

El paseo marítimo de A Coruña sumará en unos meses unos cuatro nuevos kilómetros. Esta semana se han iniciado las obras del que será un nuevo tramo, situado en la zona de la Conservera Celta, en A Pasaxe, y que conectará con el paseo de la ría de O Burgo, en Culleredo.

Las obras arrancan después de que en el pasado mes de abril la Policía Nacional y la Policía Local desarticularan el poblado chabolista que había desde hace casi cuatro décadas en A Pasaxe. Esto permitió a la Demarcación de Costas iniciar los trámites para crear una senda peatonal que conecte A Coruña con Culleredo.

Esta actuación se enmarca dentro de los fondos europeos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se incluyen en las 'Actuaciones en el borde litoral de la ría de O Burgo para mitigar los efectos del cambio climático'.

Se encuentra dividida en dos fases: la margen izquierda, que se ha iniciado esta semana y incluye las actuaciones de adecuación en los términos municipales de A Coruña y Culleredo, y la margen derecha, que recoge la prolongación del paseo desde uno de los extremos del recinto de Oleiros. La finalización de ambas está prevista para julio de 2026.

Unir el paseo de A Coruña con el de O Burgo

En concreto, las obras iniciadas esta semana consisten en la sustitución del pretil del paseo en Culleredo, más próximo a la zona del Burgo, dotándolo de iluminación y uniformidad con el resto del paseo, y la renovación de pavimentos en esta margen izquierda de la ría.

Las actuaciones de conservación del paseo marítimo de Culleredo se centran en unos 3.200 metros y se ejecuta una pequeña prolongación en el Concello da Coruña que supone 470 metros. Estos días se encuentran actuando en el término municipal de A Coruña por el tramo entre el puente de A Pasaxe y el final del cantil del muelle existente, preparando y reparando el muro de borde para darle continuidad a la solución anterior de paseo peatonal y carril bici, con pavimentación peatonal, pretil e iluminación. El presupuesto de esta fase es de 3.471.597,43 euros.

"Todos estos proyectos ponen en valor todo el ámbito de la ría después de la actuación de dragado, actuando en un borde litoral de más de 4 kilómetros, mejorando notablemente las condiciones de accesibilidad a la ría y la resiliencia frente al cambio climático con un presupuesto global cercano a los seis millones de euros", señaló el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Asimismo, indicó que las obras forman parte del compromiso del Gobierno central por completar la rehabilitación integral de la ría de O Burgo.