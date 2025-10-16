La Cofradía de Pescadores de Laxe (A Coruña) ofrecerá una degustación gratuita en el Mercado de Elviña

La Cofradía de Pescadores de Laxe celebrará este sábado, 18 de octubre, una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescado fresco procedente de su lonja.

El evento tendrá lugar en el Mercado Municipal de Elviña, en A Coruña, a partir de las 12:00, y permanecerá abierto al público hasta agotar existencias.

La iniciativa contará con la participación del cocinero Iván Domínguez, responsable del restaurante NaDo y miembro del Grupo Nove, quien preparará las tapas en directo junto a Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa. Ambos son embajadores de los pescados y mariscos de Laxe, reconocidos por su defensa del producto local y la pesca artesanal.

El vínculo de Iván Domínguez con la Cofradía de Laxe es especialmente estrecho, ya que todo el pescado que sirve en NaDo procede de su lonja, a la que acude cada semana para seleccionar personalmente las piezas en la subasta.

El chef comparte habitualmente en sus redes sociales el valor de un producto que define como sinónimo de sostenibilidad, frescura y calidad.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de más de 300 degustaciones gratuitas elaboradas con distintas especies de la lonja, acercando así el sabor del mar de la Costa da Morte al corazón de A Coruña.

Esta cita se enmarca en una campaña de promoción del pescado de Laxe impulsada por la cofradía, que recorrerá diferentes puntos de la provincia durante el próximo año con el objetivo de fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad y reivindicar el trabajo de los marineros y mariscadores.