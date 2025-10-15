El proyecto europeo Atlantic Bridges visita A Coruña como ejemplo de integración puerto-ciudad

A Coruña es esta semana el escenario del acto de lanzamiento del proyecto europeo Atlantic Bridges, una iniciativa coordinada por el Eje Atlántico y cofinanciada por el programa Interreg Espacio Atlántico, que tiene como objetivo impulsar un modelo innovador de desarrollo urbano sostenible en las ciudades costeras europeas a través de la integración del mar en la planificación urbana.

En el marco del programa, se desarrolló este miércoles una visita al Puerto de A Coruña, reconocido como ejemplo de buena práctica europea en la integración puerto-ciudad, regeneración del litoral e impulso de la economía azul. En la visita participaron el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas; el secretario general del Eje Atlántico, Xoán Vázquez Mao; y el exsecretario de Estado del Mar de la República Portuguesa, José Maria Costa.

El proyecto ATLANTIC BRIDGES está conformado por un consorcio transnacional que representa la llamada cuádruple hélice —administraciones públicas, sector empresarial, ámbito académico y entidades sociales—, con socios procedentes de distintos países del arco atlántico europeo: Les Sables-d’Olonne (Francia); Atlantic Technological University (ATU) – Irlanda; Puerto de Aveiro – Portugal; EM Normandie – Francia; y, el Eje Atlántico, como entidad coordinadora.

La iniciativa aborda desafíos comunes a las ciudades costeras, como el cambio climático, la presión urbanística o la necesidad de cohesión social, mediante un enfoque centrado en la triple transición: ecológica, económica y social. Inspirado en los principios del Nuevo Bauhaus Europeo, el proyecto promueve modelos participativos para avanzar hacia territorios resilientes, sostenibles e inclusivos.

Entre sus objetivos destacan el refuerzo de la relación tierra-mar, la promoción de la cooperación entre territorios atlánticos y el intercambio de conocimiento en áreas como la planificación urbana, el turismo responsable y la integración de los puertos en la vida de las ciudades.

La participación de A Coruña en este proyecto se enmarca en las políticas urbanas impulsadas por el Gobierno local, centradas en la regeneración de la fachada marítima y en la apertura progresiva de los muelles a la ciudadanía, canalizadas a través del proyecto Coruña Marítima, eje estratégico de la transformación urbana de la ciudad.