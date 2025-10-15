Inés Rey, sobre los incendios en contenedores en A Coruña: "No hay indicios de intencionalidad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado este miércoles que "no hay indicios" de que los incendios en los contenedores de los últimos días hayan sido intencionados. Así lo ha asegurado la regidora a preguntas de los medios durante la presentación de la nueva Torre Efisa, en Cuatro Caminos, tras su rehabilitación.

Monelos, Matogrande o Cuatro Caminos son algunos de los barrios afectados por incendios en contenedores en las dos últimas semanas, algunos de ellos durante la misma noche. La mayor parte de los fuegos no afectaron a estructuras cercanas (excepto en el caso de una óptica), y ninguna persona resultó herida por estos incidentes.

"No tenemos indicios de que sea intencionado. Ha habido acumulación de cartones en algunos de ellos, que han provocado estos fuegos", ha explicado la regidora. Algo que han constatado tras visualizar las imágenes de seguridad de las zonas afectadas, donde "no se aprecia ningún indicio de intencionalidad".

Así, Inés Rey ha añadido que cada vez que se produce un incidente de este tipo, se abre una investigación para conocer el origen de los incendios. Todo parece apuntar a que se trata de fuegos no provocados.