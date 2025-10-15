Herida grave en A Coruña una mujer de 73 años tras ser atropellada por un bus en un paso de peatones

Una mujer de 75 años ha resultado herida grave tras sufrir un atropello en un paso de peatones en el entorno de la Iglesia Castrense a las 12:25 de esta mañana.

Un autobús, que hacía el giro desde Orzán hasta calle Pórtico, impactó contra esta persona que se encontraba en el lugar destinado para el tránsito de peatones, causándole heridas que obligaron a movilizar al 061 y a su traslado a un centro hospitalario debido a su estado tras el fuerte impacto.

El equipo de atestados intervino de inmediato en el lugar y recabó las pruebas necesarias para realizar el informe correspondiente.