A Coruña se lanza a la calle para protestar por el genocidio de Palestina

A Coruña ha salido a la calle este miércoles para protestar y exteriorizar su rechazo al denominado genocidio palestino. Organizados por parte de diferentes entidades, la ciudad ha respondido a las diferentes movilizaciones.

Entre las 10:00 y las 12:00, y convocados por UGT y CCOO, se han llevado a cabo varios paros. Del mismo modo, hasta las 14:00, se ha desarrollado otra acción convocada por el sindicato CIG.

Además, justo delante de la Torre de Hércules se ha llevado a cabo una acción reivindicativa. Estos paros han tenido un seguimiento desigual según el sector productivo.

A las 12:00 ha salido desde Obelisco una manifestación convocada por CGT, CUT y Sindicato de Estudiantes, que ha ido sumando personas a lo largo del recorrido.

Los asistentes han marchado delante de una imagen que caricaturizaba el rechazo al acuerdo de paz, que fue una de las consignas repetidas desde la cabecera. Han marchado hasta María Pita, donde se instalaron enfrente a la estatua de la heroína herculina.

Con una gran mezcla de edades, pero sin incidentes que destacar, la manifestación concluyó y los manifestantes se fueron disolviendo paulatinamente. Participaron cientos de personas en ella.

Por la tarde, más actividad

La tarde de hoy alberga más citas en la agenda para protestar por el conflicto palestino-israelí. Así, de 17:00 a 19:00 habrá paros convocados por UGT y CCOO, de 18:00 a 22:00 también habrá parones convocados por la CIG y a las 19:30 se han organizado movilizaciones en diferentes municipios promovidas por la central sindical nacionalista.

Huelga también del BNG

El Bloque Nacionalista Galego ha secundado estas acciones con varios parones en la actividad de sus principales representantes.

En el Congreso, Néstor Rego ha parado de 10:00 a 14:00, mientras que en la sesión en el Parlamento de Galicia se han presentado 11 diputados, entre ellos Ana Pontón. El resto de escaños permanecieron vacíos con carteles de apoyo. Se turnarán en ausencias entre la sesión de la mañana y la de la tarde. Además, donarán su sueldo de hoy a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

De nuevo, sin unión en las acciones

Las diferentes entidades no han alcanzado acuerdos para organizar actos únicos de protesta, lo que ha dividido a las personas con interés en participar en los diferentes eventos organizados a lo largo de la ciudad.

El conflicto, en vías de solución

Tras meses de guerra y de ataques desde el lado israelía a la Franja de Gaza, en las últimas fechas se ha alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto, con la mediación internacional.

Tras un intercambio de prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria en la zona, los siguientes pasos van enfocados hacia el repliegue real de las tropas israelís.