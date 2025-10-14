Una olla al fuego moviliza en A Coruña a los bomberos esta madrugada

Una olla al fuego a las tres de la mañana ha provocado la salida de un equipo de bomberos a la calle Orquideas, en el Barrio de las Flores, en A Coruña, esta madrugada ante el riesgo de que pudiese haber un incendio en ese lugar.

Tras detectar los vecinos olor a humo, llamaron a los profesionales, que se desplazaron con rapidez hasta el lugar por si era necesaria su actuación.

Una vez en el lugar, pudieron comprobar que el olor procedía de esa olla, por lo que finalizaron el servicio.

Además, sobre las once de la noche, tuvieron que desplazarse a la calle Rosalía de Castro para comprobar el origen de unas fisuras en una fachada. El primer informe realizado determina que no presentan un riesgo "urgente" para la población.

Un nuevo contenedor quemado, esta vez en Matogrande

Los bomberos también han tenido que extinguir un contenedor quemado esta noche en la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio de Matogrande.

Tras recibir aviso de varios transeuntes, se trasladaron hasta el lugar para extinguir el fuego, que levantó una humareda visible desde varios puntos de la zona.