Investigan en A Coruña a una asesina en serie por la muerte de una vecina de Monelos

Remedios Sánchez, una mujer encarcelada en la prisión de Teixeiro condenada a 144 años de cárcel por asesinar a varias ancianas en Cataluña, está siendo investigada por la Policía a raíz del asesinato de una vecina del barrio de Monelos. El cuerpo sin vida apareció en su domicilio el pasado 3 de octubre.

Según ha podido confirmar Quincemil, la presunta asesina no ha sido detenida ya que se encuentra en la cárcel de Teixeiro cumpliendo una condena anterior. Sí está siendo investigada por unos hechos que tuvieron presuntamente lugar durante un permiso penitenciario.

Sánchez se encuentra actualmente cumpliendo la pena que le fue impuesta hace unos 20 años por el asesinato de varias mujeres de avanzada edad en Cataluña. Tal y como indica Europa Press, la mujer fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas en el verano del 2006, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa. Entonces los asesinatos fueron calificados de "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa.

Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.

La causa por este último asesinato en A Coruña ha sido declarada secreta.