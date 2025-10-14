El Consorcio de As Mariñas prorroga el contrato de recogida de basura hasta la entrada del nuevo

El pleno del Consorcio As Mariñas aprobó este martes la prórroga del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos para garantizar la prestación en el período que transcurrirá entre la conclusión del contrato y la nueva adjudicación. El ente supramunicipal está ultimando los pliegos para la próxima licitación del servicio.

En concreto, el contrato fue firmado el 31 de octubre de 2005 por una duración de 20 años y con la posibilidad de prórroga de un máximo de 5 años, pero el Consorcio se limitará extenderlo hasta estrictamente el plazo necesario para iniciar el nuevo. Por lo tanto, la prórroga al contrato, que ejecuta Prezero, comenzará el próximo 1 de noviembre y durará hasta la adjudicación y puesta en marcha del nuevo contrato, manteniendo las prestaciones, frecuencias y medios actuales.

El servicio se presta por un total estimado anual de 9.582.773,63 euros, más las cantidades derivadas de la gestión de los puntos limpios. El presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, explicó que la prórroga se adopta para garantizar la "prestación ininterrompida dun servizo esencial, brindando a estabilidade laboral ao persoal". Avanzó que la idea de los alcaldes es que el nuevo contrato mejore notablemente al actual, sobre todo en aquellas cuestiones más demandadas por la ciudadanía.

Santiso señaló que confía en tener "canto antes" los pliegos para llevarlos a pleno y que de cara a primavera o verano de 2026 pueda estar en vigor el nuevo contrato. Además, también dio cuenta del informe del secretario sobre la división en lotes en los pliegos, reservando uno, que se ceñirá a la recogida de enseres, para una empresa de economía social.

En los próximos días, el Consorcio convocará un encuentro con el comité de empresa de la actual concesionaria para informar a los representantes de los trabajadores del proceso de nueva contratación.

El acuerdo de prórroga fue tomado por unanimidad. Asistieron al pleno, además del presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, de Bergondo, Alejandra Pérez, de Cambre, Diana Piñeiro, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, de Culleredo, José Ramón Rioboo, de Sada, Benito Portela, y la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

Gestión de residuos

En materia de gestión de residuos, el pleno dio luz verde a la adhesión a tres convenios marco de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. En concreto se dirigen al tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, envases domésticos de vidrio de un solo uso y pilas y acumuladores.

Fruto de estas colaboraciones, el Consorcio obtendrá compensaciones por la recogida de este tipo de residuos, cumpliendo con las obligaciones legales y contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje y reutilización. Todos fueron aprobados por unanimidad.

Asimismo, se aprobó la cuenta general también por unanimidad. El interventor explicó que la estabilidad presupuestaria se arregló con el acuerdo extrajudicial firmado con la concesionaria y concluyó que la gestión es "positiva". El remanente de tesorería alcanza los 1,6 millones de euros.