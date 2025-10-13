Novo Mesoiro, en A Coruña, se moviliza para contarle a la alcaldesa sus necesidades

Novo Mesoiro quiere que Inés Rey les escuche en primera persona. El ayuntamiento ha programado mañana un encuentro a las 19:30 en el Centro Cívico del barrio coruñés, donde la alcaldesa anunciará las inversiones que llegarán al barrio.

Por ello, desde las redes sociales del barrio han insistido en la importancia de que los vecinos acudan a ese encuentro para que la primera edil escuche en primera persona las demandas del barrio.

"Esta vez no basta con que la asociación traslade vuestras demandas. Necesitamos que seáis vosotros, los vecinos y vecinas, quienes pongáis voz a lo que el barrio necesita", dicen en un texto publicado en sus perfiles en redes sociales.

La intención es que se escuche "lo que queremos para nuestras calles, para nuestros hijos, para nuestro futuro" y que "Novo Mesoiro muestre que todos están unidos, que aquí nadie se conforma con menos de lo que se merece".

El texto concluye con una arenga: "Este barrio lo hemos levantado juntos, y solo juntos podemos seguir avanzando. Sin vuestra presencia, no hay fuerza. Sin vuestra voz, no hay cambios".