Las obras de los Cantones, en A Coruña, obligan a desplazar las paradas de bus, taxi y BiciCoruña

Las obras de los Cantones avanzan en A Coruña y el próximo lunes entran en una nueva fase entre la calle Santa Catalina y el Obelisco. Unos trabajos que obligarán a desplazar hasta el Cantón Pequeño las paradas del bus urbano del taxi, así como la estación de BiciCoruña.

Esta fase permitirá ver las primeras intervenciones en el entorno del Obelisco, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La hoja de ruta prevista por el Concello da Coruña establece la adaptación de la superficie peatonalizada provisionalmente durante la pandemia con el objetivo de darle uniformidad estética respecto a la imagen de los Cantones.

Así, con el objetivo de evitar problemas en movilidad y transporte, el ayuntamiento desplazará los servicios al Cantón Pequeño durante esta fase. Las paradas del taxi y el bus urbano, así como la estación de BiciCoruña, estarán en esta zona. Los usuarios de Tranvías podrán subir y bajar de los autobuses tanto en la parada del Cantón Pequeño como en el callejón de la Estacada.

El tráfico a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina, por otro lado, quedará completamente cerrado al tráfico en esta fase de los trabajos. Este trecho será totalmente peatonal para darle continuidad "a un recorrido natural desde la plaza de Mina hasta la calle Real", según explica el ayuntamiento.

Esto implica que el área de carga y descarga de Santa Catalina pasará a estar situada en el entorno del Cantón Pequeño de forma temporal. La circulación por los Cantones, en todo caso, seguirá habilitada, ya que las obras no afectarán a la calzada.

Obras en los Cantones de A Coruña. Concello da Coruña

El acceso desde rúa Nova hasta los Cantones, por otro lado, se cerrará al tráfico rodado en su conexión con los Cantones. Seguirá abierta al paso de vehículos, tanto los de carga y descarga como los que van a los garajes, con acceso y salida por la calle San Andrés.

El ayuntamiento explica que también se cerrará la rampa de salida del tráfico rodado en el aparcamiento del Obelisco, algo necesario para adecuar la superficie atendiendo al cronograma de trabajos previsto.