Ilunion, principal candidata para gestionar la residencia de mayores de Amancio Ortega en A Coruña

Así es por dentro la nueva residencia de mayores de A Coruña con capacidad para 150 personas

La empresa Ilunion se sitúa como la principal candidata para llevar la gestión de la redidencia de mayores de Eirís, costeada por la Fundación Amancio Ortega. La entidad, perteneciente al Grupo Social ONCE, ha sido la mejor valorada, con una propuesta de 72,78 euros el precio de estancia por día para cada residente.

El centro pasó a formar parte de la red de residencias públicas de la Xunta y su gestión llevaba en proceso de licitación desde mayo de este año, cuando se hizo entrega de llaves al gobierno autonímico.

En ese tiempo, 14 empresas se presentaron al proceso de selección en el que se valoraron diferentes puntos a tener en cuenta, siendo Ilunion la mejor valorada, con tres puntos de diferencia con el anterior clasificado y sacándole más de 30 al último.

Así, Ilunion deberá presentar la documentación previa a la consellería de Política e Igualdade, de acuerdo con la establecido, al ser esta la entidad que acordó al mejor puntuación.

Cabe destacar que a la licitación se presentaron empresas como Ute Araliam, Fundación Valdegodos, Gero Vitalia, Eulen o Mirama, entre otros.

Por su parte, la propuesta de Ilunion fija en 72,78 euros el precio de estancia por día para cada residente, aunque también aporta elementos clave como personal de atención directa o medidas de conciliación.

Con una inversión de 32 millones de euros y una superficie de 12.000 metros cuadrados, el centro ha sido adaptado a las necesidades específicas del cuidado geriátrico.

Después de que el gobierno autonómico adquiriera el sola ubicado en Lugar de Pazos, la Fundación Amancio Ortega se hizo cargo de su financación, construcción y equipamiento, para así después devolvérselo al gobierno autonómico y que este lo incluyera en su red pública de residencias en la comunidad.

La residencia, que pone a disposición de las familias un total de 150 nuevas plazas, abrirá, previsiblemente, este año, según lo que se anunció el pasado mes de mayo con la entrega de llaves.