Un accidente múltiple en la AP-9 a la altura de Culleredo (A Coruña) deja varios heridos leves

Retenciones en el kilómetro 5,6 de la AP9 tras el accidente múltiple en O Burgo. DGT

Varios coches han sufrido un accidente múltiple esta mañana en la autopista AP-9 a la altura de O Burgo, en el municipio de Culleredo. El suceso se registró sobre las 09:00 horas de esta mañana, cuando varios particulares alertaron al 112 Galicia del choque entre cinco vehículos. Uno de ellos terminó volcado.

Fuentes de emergencias confirman que todos los ocupantes se encontraban fuera de los vehículos a su llegada y que una persona presentaba heridas en una de sus manos. Desde la Guardia Civil apuntan que varios de los ocupantes resultaron heridos leves.

Hasta el lugar, ubicado en el kilómetro 6 sentido Vigo, se desplazaron urxencias sanitarias, cinco patrullas de la Guardia Civil de tráfico y el servicio de mantenimiento de autopistas.

La causa del accidente todavía no es clara, pero lo más probable es que se tratase de un accidente por alcance entre dos vehículos que acabase provocando un choque en cadena.

La circulación tuvo que cortarse en el momento del siniestro llegando a generar más de dos kilómetros de retenciones, pero ya está restablecida.