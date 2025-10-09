Ofrecido por:
El Concello de A Coruña, nuevo titular de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas
El ayuntamiento asumirá la concesión demanial de los terrenos, que hasta ahora ostentaba la Universidade da Coruña, tras recibir la notificación del Ministerio de Defensa
Más información: Impulso a la Cidade das TIC con la aprobación del convenio entre el Concello de A Coruña y la UDC
El Concello da Coruña ha recibido este jueves la notificación de la transmisión de titularidad de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas por parte del Ministerio de Defensa. El ayuntamiento, de esta forma, asume la concesión que ostentaba la Universidade da Coruña en el marco de los pasos que llevan al desarrollo del proyecto de la Cidade das TIC.
La alcaldesa, Inés Rey, el delegado de Defensa en Galicia, el capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, y el teniente coronel de Artillería Miguel Ángel Corcoba Valle, de la Subdelegación de Defensa en A Coruña, rubricaron esta mañana el acuerdo en María Pita. El ayuntamiento, de esta forma, asumirá la concesión demanial de los terrenos terreos.
Esta transmisión de la concesión forma parte del acuerdo de colaboración plurianual establecido entre el ayuntamiento y la UDC a mediados de este año, de cara al desarrollo industrial y tecnológico de la Cidade das TIC en Pedralonga.
Ambas instituciones acordaron impulsar ante el Ministerio de Defensa la transmisión de la concesión de los terrenos al ayuntamiento, paso previo a que el Ejecutivo local ceda a la UDC tres inmuebles que contarán, al mismo tiempo, con el apoyo económico del ayuntamiento para su rehabilitación.