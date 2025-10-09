El Concello de A Coruña, nuevo titular de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas

Ministerio de Defensa y Concello da Coruña firman la transmisión de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas.

El Concello da Coruña ha recibido este jueves la notificación de la transmisión de titularidad de la concesión administrativa de la Fábrica de Armas por parte del Ministerio de Defensa. El ayuntamiento, de esta forma, asume la concesión que ostentaba la Universidade da Coruña en el marco de los pasos que llevan al desarrollo del proyecto de la Cidade das TIC.

La alcaldesa, Inés Rey, el delegado de Defensa en Galicia, el capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, y el teniente coronel de Artillería Miguel Ángel Corcoba Valle, de la Subdelegación de Defensa en A Coruña, rubricaron esta mañana el acuerdo en María Pita. El ayuntamiento, de esta forma, asumirá la concesión demanial de los terrenos terreos.

Esta transmisión de la concesión forma parte del acuerdo de colaboración plurianual establecido entre el ayuntamiento y la UDC a mediados de este año, de cara al desarrollo industrial y tecnológico de la Cidade das TIC en Pedralonga.

Ambas instituciones acordaron impulsar ante el Ministerio de Defensa la transmisión de la concesión de los terrenos al ayuntamiento, paso previo a que el Ejecutivo local ceda a la UDC tres inmuebles que contarán, al mismo tiempo, con el apoyo económico del ayuntamiento para su rehabilitación.