El incendio de unos contenedores causa estragos en Cuatro Caminos, en A Coruña

El incendio de unos contenedores en Benito Blanco Rajoy, en A Coruña. Cedida por Berty Rosende

En la pasada madrugada, un incendio de unos contenedores en el barrio de Cuatro Caminos, ha causado estragos en la calle Benito Blanco Rajoy, obligando a movilizar a un equipo de cinco bomberos alertados por la Policía Local.

El incendio se produjo sobre las 03:45 horas de la mañana, afectando a dos contenedores de papel, que quedaron completamente calcinados y a otro más de basura que a la llegada de los bomberos estaba comenzando a arder.

Para extinguir las llamas, los profesionales utilizaron 1.600 litros de agua y 25 litros de espumógeno.

Debido a la radiación, las llamas también afectaron a la cristalera de una óptica cercana a los contenedores, que acabó rota. También se vio afectado el revestimiento de aluminio de la fachada de ese edificio, presentando deformaciones por distintas partes.

Debido al posible riesgo de caída en el hueco que queda tras el incendio de los contenedores enterrados, la Policía Local ha balizado la zona.

Minutos después, sobre las 04:30 horas, los bomberos tuvieron que desplazarse a la avenida Monelos por el incendio de otro contenedor circular de papel también enterrado, afectando a un contenedor adyacente de vidrio.