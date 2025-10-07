El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña reabre al público: ya es posible pasear por su interior

Después de un verano con eventos de todo tipo en el puerto coruñés, el muelle de Calvo Sotelo ha reabierto este lunes al público volviendo a ser un lugar de paseo para los vecinos de A Coruña.

El recinto portuario acogió en los pasados meses eventos como los festivales Morriña Fest, Recorda Fest o Noites do Porto, además de The Champions Burger.

Con la llegada del otoño, y una agenda que por el momento no cuenta con ninguna cita más, el muelle ha vuelto a abrir sus puertas a los paseantes. Previsiblemente la próxima actividad que acoja este espacio será la pista de hielo, que ya la Navidad pasada se instaló en este recinto.

El pasado mes de enero, la promotora afirmaba que su intención era instalar de nuevo la pista para la campaña de Navidad del 2025 a finales del mes de octubre.