Carmen Calvo, en su visita a A Coruña: "Cuando hablamos de igualdad hablamos de democracia"

La presidenta del Consejo, Carmen Calvo, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Concello de A Coruña

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha visitado este martes la ciudad de A Coruña, donde ha mantenido una reunión con su alcaldesa, Inés Rey, para tratar algunos asuntos de actualidad.

Antes de la cita, que tuvo lugar en María Pita, Calvo reiteró ante el último asesinato machista registrado en España que "ni siquiera en países desarrollados como el nuestro, en una democracia consolidada en una zona rica del mundo como es Europa, ni siquiera aquí las mujeres están a salvo de ser asesinadas simplemente por ser mujeres. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres estamos hablando de democracia".

En una intervención ante los medios de comunicación, la presidenta del Consejo abogó por la abolición de la prostitución y de la violencia sexual como arma de guerra, así como la importancia de recordar la historia. "En la historia de Occidente hay muchas cosas que tenemos que recordar, algunas para que sigan existiendo y otras para que no vuelvan a ocurrir".

Recordando su tiempo como ministra de Cultura, durante el cual apoyó la candidatura de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial, Calvo también defendió una cultura "más humanista. Las personas no deberíamos ser máquinas, por mucho que las tecnologías nos conduzcan a esto".

Por su parte, Rey reiteró el mensaje feminista señalando que "no puede haber democracia si no hay igualdad" y que "no podemos dejar de avanzar en derecho, pero sobre todo para que no sea vean cuestionados por una derecha ultra y una ultra derecha que considear que los derechos de las mujeres son renunciables, negociables y que se puede banalizar con ellos".

La alcaldesa también tuvo unas palabras de reconocimiento para su compañera socialista. "Para mí es un honor recibirla como primera alcaldesa mujer de la democracia y como mujer socialista y feminista. Creo que necesitamos muchos referentes como Carmen", declaró ante los medios.

Debido al carácter consultivo del órgano que preside, Calvo no ha realizado ningún anuncio para la ciudad de A Coruña.

Sí ha explicado que "tomamos muchas decisiones en todas las grandes leyes", citando aquellas que afectan a la reforma del poder judicial. "Eso afecta a A Coruña y a Galicia porque estamos en una democracia donde el artículo 2 dice que somo un solo Estado con autonomía política. Nos jugamos la democracia y la calidad de la democracia".

Antes, a las puertas de María Pita, la presidenta del Consejo y miembros de la Corporación municipal mantuvieron un minuto de silencio en memoria de una mujer de 83 años asesinada por su pareja en Málaga.