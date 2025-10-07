Bergondo (A Coruña) abre el plazo para solicitar ayudas al pago de la vivienda habitual

El Ayuntamiento de Bergondo ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas al pago de la vivienda habitual y los gastos de consumo energético, con el objetivo de aliviar la carga económica de los hogares del municipio.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 31 de octubre a través de un formulario único disponible en la web sede.bergondo.gal.

Esta iniciativa municipal está financiada a través del Plan Social de la Diputación de A Coruña, con una dotación total de hasta 40.000 euros.

El apoyo económico contempla una aportación de hasta 900 euros para cubrir tres mensualidades de alquiler o préstamo hipotecario, así como hasta 400 euros adicionales para sufragar cuatro facturas de consumo energético.

El objetivo del programa es apoyar a las familias que más lo necesitan, contribuyendo a garantizar el derecho a una vivienda digna y a mantener un consumo energético básico en los hogares de Bergondo.

Para resolver dudas o recibir orientación, las personas interesadas pueden contactar con los servicios sociales municipales en el teléfono 981 791 252 (extensión 4) o a través del correo electrónico servizos.sociais@bergondo.gal.