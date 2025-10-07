Atropelladas dos personas en un paseo de peatones de Culleredo (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas leves tras sufrir un atropello esta mañana en el municipio de Culleredo. El accidente se produjo sobre las 07:42 horas de este martes en la carretera AC-213, a su paso por Almeiras en el kilómetro 1.

El atropello se produjo a la altura de un paso de peatones y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a las personas atropelladas e investigar el suceso.