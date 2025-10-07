Ofrecido por:
Atropelladas dos personas en un paseo de peatones de Culleredo (A Coruña)
El accidente se produjo en la mañana de este martes en la carretera AC-213
Dos personas han resultado heridas leves tras sufrir un atropello esta mañana en el municipio de Culleredo. El accidente se produjo sobre las 07:42 horas de este martes en la carretera AC-213, a su paso por Almeiras en el kilómetro 1.
El atropello se produjo a la altura de un paso de peatones y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a las personas atropelladas e investigar el suceso.