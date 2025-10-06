Las obras en el centro cívico de Labañou, en A Coruña, comenzarán esta semana

Esta semana comenzarán las obras de renovación del centro cívico de Labañou, que cuentan con un presupuesto de 709.462,45 euros. Las actuaciones forman parte del Plan Municipal de Renovación dos Centros Cívicos de A Coruña y contemplan, entre otras, la renovación de la cubierta y las luces, nuevas carpinterías y acristalamientos, la mejora en la recogida de pluviales, iluminación LED o la ventilación en la sala de usos múltiples.

El plazo de ejecución de estas obras es de cuatro meses y los trabajos se enmarcan dentro de un paquete global de 1,58 millones de euros para este barrio y San Diego, O Castrillón y Os Rosales.

Tal y como avanzó la concelleira de Benestar social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, esta intervención supone "un mellor confort térmico, menos consumo e máis calidade de uso para a veciñanza".

Concretamente, las obras permitirán sustituir la cubierta metálica por paneles sándwich aislantes y renovar la claraboya, limpiar y reparar el aplacado de granito, reponer las ventanas y acristalamientos y optimizar la recogida de aguas con nuevos canalones y bajantes.

También se repondrán falsos techos y acabados afectados y se renovará el sistema de iluminación. La sala de usos múltiples se incorporará a un sistema de ventilación con recuperación de calor y la central térmica pasará a gas natural para reducir emisiones.