Guía para depositar la basura en A Coruña: así debes tirar los residuos con el quinto contenedor

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, en el acto de presentación. Concello de A Coruña.

A Coruña irá acogiendo de forma progresiva la implantación del quinto contenedor, una exigencia para adaptarse a los requisitos de la Unión Europea y que se empezará a ver por las calles de A Coruña a lo largo de estos días.

De esta forma, el separado mantiene sus características pero el antiguo contenedor amarillo se divide en dos. Por un lado, el color amarillo se conserva para los envases, y el nuevo contenedor gris será para la fracción resto.

La implementación de esta fracción resto ha implicado un rediseño de las rutas de recogida, garantizando que los contenedores sigan cerca de las viviendas y sin perder plazas de aparcamiento.

Contenedor azul: papel y cartón

Deberá utilizarse solo para elementos de papel y cartón, que no deben confundirse con los brick o desechos como el papel de cocina, servilletas o similares, que están dentro de los orgánicos.

Contenedor amarillo: ahora es para los envases

En este contenedor se depositan los productos de higiene o limpieza (tubos de pasta de dientes o suavizantes, por ejemplo), además de envases de yogur, metálicos, bricks, envases de madera y envases de cerámica.

No obstante, no es el idóneo para elementos que no pueden tratarse de la misma manera, como juegos infantiles, útiles de bebé, utensilios de cocina o cubos de plástico.

Contenedor verde: el vidrio

Aquí se mantiene la dinámica anterior. Deben depositarse en él los envases como botellas, colonias, tarros de alimentación o similares.

Algunos productos no pueden ir al contenedor y deben reciclarse en los puntos limpios como restos de espejos, ceniceros, bombillas, vasos, etc.

Contenedor marrón: residuos orgánicos

Los restos orgánicos deberán ir a este apartado. Entre ellos, se incluyen los restos de alimentos, servilletas, papeles de cocina usados y útiles parecidos.

En este contenedor se depositarán todos los elementos que se puedan utilizar para hacer compost.

Contenedor gris: la fracción resto

Todo lo que no se englobe en ninguno de los cuatro anteriores, deberá depositarse en este nuevo espacio.

Es decir, elementos como juguetes, chupetes, elementos de cocina, pañales, elementos de higiene, arenas de mascotas, pelos o polvo, colillas de tabaco, etc.