Aparece un delfín varado en la playa de San Amaro de A Coruña esta madrugada
La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños ya gestiona con el Concello su retirada del arenal
Un delfín ha aparecido muerto en la playa de San Amaro de A Coruña esta madrugada. El animal fue arrastrado por el mar hasta la arena, donde ha permanecido hasta esta mañana del lunes.
Según informa la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), el animal permanece todavía varado en la playa, pero ya están gestionando con el Concello su retirada.
Por el momento se desconocen las causas de la muerte del animal, aunque este recuerda mucho a otros ejemplares de delfín común que terminaron como este en costas coruñesas.