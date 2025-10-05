La niebla obliga a desviar un vuelo que iba a aterrizar en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña

La niebla ha obligado a alterar el tráfico aéreo en el entorno de A Coruña a primera hora de este domingo.

El vuelo operado por Air Europa con salida desde Madrid y llegada a A Coruña no pudo tomar tierra en el aeropuerto de Alvedro debido a la densa capa de niebla que, a esa hora, cubría el entorno.

Por ello, dada la imposibilidad de la maniobra de aterrizaje prevista a las 7:50, tuvo que desviarse al aeropuerto más cercano útil, en este caso el de Lavacolla en Santiago de Compostela, para aterrizar a las 8:06.

No se han experimentado más cambios ni problemas, dado que la niebla fue disolvíendose con el avance de las horas.