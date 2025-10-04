Bergondo (A Coruña) conmemora el aniversario de la Asociación Elas

La Asociación Elas y el Ayuntamiento de Bergondo han celebrado hoy, en A Senra, una jornada centrada en la violencia de género para conmemorar el vigésimo aniversario de la entidad, que trabaja por la igualdad de derechos de la mujer.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, inauguró el evento y destacó que "es un honor acompañar a esta entidad en una fecha tan significativa; veinte años de trabajo continuo por la igualdad y contra la violencia de género son la mejor muestra de compromiso con nuestra sociedad. Gracias al esfuerzo y la constancia de Elas, muchas mujeres han encontrado apoyo, visibilidad y un espacio seguro desde el que seguir avanzando en la defensa de sus derechos".

Tras la inauguración, la presidenta de Elas, Carmen García Fernández, repasó la trayectoria de la asociación durante estos 20 años.

Posteriormente se desarrollaron las ponencias. La primera se centró en el Sistema Viogen y contó con la participación de Manuela Vilaboy Romero, de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña; y Carlota María Bellas Ferrín, Guardia Civil del EMUME (Equipo de Mujer y Menor) de la Comandancia de la Guardia Civil.

La segunda ponencia, sobre la violencia de género en el ámbito rural, fue impartida por Rosa Arcos Caamaño, secretaria general y directora de proyectos de Fademur Galicia.