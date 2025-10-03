Recibe el alta en A Coruña el último herido en el atropello múltiple de agosto en Plaza de Mina

El último herido a causa del atropello múltiple producido el pasado mes de agosto en Plaza de Mina, en A Coruña, ha recibido el pasado 30 de septiembre el alta tras permanecer más de un mes en el CHUAC para recuperarse de sus lesiones.

Así, tras tener que ser tratado en UCI, pasó con posterioridad a planta, para avanzar en su recuperación.

En total, seis personas fueron heridas de diferente consideración en un accidente que impactó debido a los condicionantes del mismo.

El autor material fue detenido al momento e internado en el centro de salud de Oza. Tras una visita de la comitiva judicial, se determinó que no se encontraba en condiciones de prestar declaración.

La investigación policial determinó que arrancó el coche de forma voluntaria en el momento en el que el semáforo para peatones se puso en verde, tal y como el mismo reconoció a los agentes, en un momento de gran trasiego peatonal.